Кто объявит результаты голосования от Азербайджана на "Евровидении 2019"?

1 мая 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV), которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение", назвало имя ведущего, который объявит результаты голосования - баллы от Азербайджана участникам "Евровидения 2019", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

В этом году результаты голосования от Азербайджана в финале "Евровидения" в прямом эфире объявит известный исполнитель, народный артист Азербайджана Фаиг Агаев.

Комментировать международный песенный конкурс "Евровидение 2019" будет телеведущий, исполнитель Мурад Ариф.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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