Open Kids в Баку – второе пришествие (ФОТО)

19 мая 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Elektra Events Hall, 19 мая в 20.00, выступит самая яркая украинская тинейджерская поп-группа Open Kids с концертной программой "Волшебное шоу", сообщает Trend Life. Это второй концерт группы в Баку, впервые выступили в мае прошлого года.

Open Kids - это больше, чем культовая детская поп-группа. Это пятеро профессиональных исполнительниц, которые представляют собой новое явление европейской музыкальной индустрии и вдохновляют своим примером десятки тысяч детей по всему миру, призывают их верить в мечты, воплощать их в реальность и изменять этот мир к лучшему. Официальной датой основания группы считается 11 октября 2012 года, день премьеры первого видеоклипа группы "Show Girls". С тех пор группа покорила сердца тысяч подростков. На данный момент у группы насчитывается многотысячная армия поклонников их творчества в социальных сетях. А их совместный клип с группой "Quest Pistols Show" под названием "Круче всех" просмотрело более 200 млн. на YouTube.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/children/open-kids-magic-show/8272. Телефон для справок: (051) 303-35-40

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az,

(Автор: Вугар Иманов)

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