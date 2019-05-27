Айгюн Кязымова вновь удивила, впервые представив альбом караоке "18 –" (АУДИО)

27 мая 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова впервые среди отечественных исполнителей выпустила альбом караоке со своими композициями под названием “18 -”, сообщили Trend Life организаторы проекта SS Production.

Композиции Айгюн Кязымова выбрала посредством опроса своих поклонников в социальной сети Instagram. Причем, в композициях сама даже выступила в качестве бэк-вокала и представила композицию “Bir daha”, которую можно исполнить в дуэте с Поп-дивой отечественного шоу-бизнеса.

Айгюн Кязымова также проводит конкурс. Кто лучше всех исполнит композиции из нового альбома "18 –", будет приглашен на ужин с певицей. Для этого необходимо сопроводить видео хештегом #AygunKaraoke.

(Автор: Вугар Иманов)

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