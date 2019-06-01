Арзу Рзаев приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона (ВИДЕО)

1 июня 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский шансон не только является неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом. Такие песни любят за душевные тексты, жизненные истории, простоту и актуальность тем. Шансон - это песни с неповторимым стилем, очаровывающим своим языком, где воля и сила граничат с суровой реальностью, этот музыкальный жанр с 60-70-х годов стал неотъемлемой частью нашей культуры.

Популярный исполнитель Арзу Рзаев в видеообращении приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона, который пройдет 2 и 3 июня на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. В концертных программах выступят яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и зарубежные гости – заслуженный артист Украины Николай Трубач, Владимир Маркин, Брендон Стоун и Анатолий Алешин.

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-chanson-festival-2019/9902. Телефон для справок: (051) 303-35-40.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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