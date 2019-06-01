На улицах Венеции и Милана звучит азербайджанская музыка (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский певец Эльнур Мамедов представил в социальных сетях клип "Yaralı Ürək" (Раненое сердце), который снят на слова Лейли Эрол - Исрафиловой и музыку Эмиля Шахина, сообщает Trend Life. Режиссеры – Нарвин Гасанова и сам певец, аранжировка – Хакан Эрол, цветокоррекция – Эмин Мурадов, фото – Рахид Аббасов.

Венеция и Милан – уникальные города Италии, поэтому Эльнру Мамедов решил снять клип именно в этих местах.

Венеция – настоящая жемчужина Италии, которая на протяжении веков радует своим очарованием и красотой. Венеция – город светлой искренней любви и мечтаний, самый загадочный и сказочный город мира. Этот город с давних времён считается городом влюблённых, которые приезжают сюда со всего мира, чтобы ощутить всю романтику и любовь, которые Венеция дарит каждому, посетившему её. Венеция – словно произведение искусства, город романтиков, писателей, поэтов, художников, архитекторов, музыкантов и других творческих людей. Венецию забыть невозможно, она, как яркая вспышка, будет храниться в памяти вечно. Ее узкие романтические улочки, лабиринты бесчисленных каналов со снующими по ним живописными гондолами настолько уникальны, что становятся лучшими воспоминаниями в жизни.

Милан начинается с площади Дуомо со знаменитым готическим собором, а через архитектурные стили города можно узнать историю древности и современности. На улицах Милана можно открыть следы Римской Империи и познакомитесь с романской архитектурой города, восхититься инженерной мыслью Да Винчи, прогуливаясь вдоль каналов района Дарсина, пройтись по миланским "Елисейским полям" времен Наполеона и мимо роскошных вилл богатого "Квартала тишины" в стиле Либерти, ознаменовавшей расцвет итальянской промышленной буржуазии на стыке 19 и 20 веков. И конечно, все это историческое великолепие дополнит современная архитектура города с ее вертикальными садами-небоскребами в сердце миланского Сити.

(Автор: Вугар Иманов)

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