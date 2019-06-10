Чингиз Мустафаев выступил на передаче Первого канала России "Что? Где? Когда?" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" Чингиз Мустафаев был приглашен в качестве музыкального гостя на интеллектуальную телевизионную игру "Что? Где? Когда?" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

В ходе "Музыкальной паузы" Чингиз Мустафаев исполнил композицию "Truth" ("Правда"), с которой выступал на конкурсе "Евровидение".

В ходе интервью "Игра ТВ", Чингиз Мустафаев признался, что является частым музыкальным гостем передачи "Что? Где? Когда?" в Азербайджане. Рассказывая о песни "Truth" артист отметил, что она о тяжелой любви, о том, как молодой человек страдает после расставания с любимой.

Певец также станет гостем ряда российских телеканалов.

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева )

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