В Баку прошла зажигательная летняя дискотека 80-90х (ВИДЕО,ФОТО)

2 июля 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Enerji Club Baku прошла зажигательная летняя дискотека 80-90х, сообщает Trend Life.

Экс-солист популярной азербайджанской группы "Кярван" Ильгар Хаял вернул всех в Баку конца 80-х – начала 90-х годов, выступив с клубной программой и представив самые популярные хиты из своего репертуара, среди которых "Гара гёзляр", "Сары гюлляр" и другие. Группа "Кярван" в те годы совершила революцию в отечественной поп-музыке, затмив по популярности все существовавшие на тот момент азербайджанские эстрадные коллективы. Песни группы поют до сих пор как начинающие артисты, так и состоявшиеся звезды.

В этот вечер своими треками также зажигали Dj Wave и DJ Dark, "миксуя" хиты из самых танцевальных чартов 80-90-х годов.

Информационная поддержка Trend.az и Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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