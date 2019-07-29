Грандиозное закрытие фестиваля "ЖАРА 2019" – полный драйв и фейерверк эмоций (ФОТО)

29 июля 2019 04:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря прошло грандиозное закрытие Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", сообщает Trend Life.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. Четыре дня зажигательных концертов, окрашенных в неповторимые краски заката, четыре дня несравненных звездных дефиле на красной дорожке, четыре дня незабываемых вечеринок и кинопремьер, а также десятки тысяч зрителей и миллионов телезрителей. Специально для фестиваля прямо на берегу моря была установлена поражающая своими размерами сцена, оснащенная невероятными видеоинсталляциями. В фестивале приняли участие около 250 артистов из разных стран мира - хедлайнеры музыкального сезона. Многочасовые концертные программы сопровождались оригинальными хореографическими постановками, световым и видео-шоу, мощным звуком и яркими декорациями. Потрясающая энергетика, музыкальный драйв и незабываемые впечатления!

Напомним, что фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ». Третий стал днем хитов «нулевых». Четвертый день фестиваля был посвящен поколению Z - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся с 1995-2012 года. Полный драйв и фейерверк эмоций подарили на закрытии гостям популярные и молодые исполнители – кумиры современной молодежи. В концертной программе приняли участие Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Rasa, Эльвин Грей, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Назима, Ternovoy, Asammuell, Бабек Мамедрзаев, Сямра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер, Serebro, Tereza, Вельвет, Клава Кока, MBand, Миша Марвин, Юлия Ковальчук, Jony, Elman, Andro, Natan, Gemini, Alessandro Safina, Джиган, Cosmos Girls, Анна Седокова, Тимур Родригез, был представлен сольный концерт Timati. Ведущими вечера были Яна Чурикова и Юлия Барановская

Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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