EMIN выступит на Russian Music Festival в Монако

БАКУ /Trend Life/ - Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) выступит на Russian Music Festival, который пройдет в Монако, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Концертные программы в рамках фестиваля пройдут 13, 14 и 15 августа. На Russian Music Festival поклонников русской популярной музыки ждут три потрясающих концерта.

Russian Music Festival - это любимые артисты и яркое музыкальное шоу. Площадкой для выступлений станет легендарный Chapiteau De Monaco - цирк-шапито, который принимал лучшие мировые шоу.

В фестивале примут участие группа "Ленинград", LOBODA, MARUV, Елена Темникова, Эмин Агаларов (EMIN), Дима Билан и другие популярные артисты.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) выступит в рамках фестиваля 15 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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