Роза Зергерли нашла свою любовь на Принцевых островах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица и телеведущая Роза Зергерли презентовала сегодня свой новый клип "Milyon şanslar" (Миллион шансов, слова и музыка Hakan Erol & Leyli Erol), в котором снялась вместе с исполнителем Акбером Алиевым, сообщает Trend Life.

"Этот дуэт я записала с человеком, с которым дружу на протяжении 20 лет. Я его даже снимала в одном из своих клипов. Работа шла на протяжении пяти-шести месяцев, потому как были необходимы летние и осенние планы. Надеюсь, новая работа понравится зрителям. Думаю, это мой последний дуэт", - сказала Роза Зергерли, которая в очередной раз в качестве режиссера сняла свой клип.

Певица является выпускницей режиссерского факультета Университета искусств. Ранее зрители могли видеть режиссерскую работу певицы в клипах "Qəmli nağıl" и "Biri sənsən, biri mən".

Акбер Алиев отметил, что был рад такому сотрудничеству, которая поможет ему в дальнейшей творческой жизни.

Лирическая композиция экранизирована на Бююкада – самом большом остров среди Принцевых островов в Мраморном море около Стамбула.

(Автор: Вугар Иманов)

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