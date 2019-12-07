Мурад Ариф принес в Баку ураган (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Elektra Hall прошел сольный концерт исполнителя, композитора, телеведущего и шоумена Мурада Арифа, организованного Фондом молодежи и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (Служба ASAN) в рамках Недели волонтеров в Азербайджане, сообщает Trend Life.

В концертной программе под названием "Tufan" (Ураган) Мурад Ариф представил зажигательную красочную шоу-программу со своими хитами. В праздничном вечере также приняли участие популярные исполнители Натаван Хабиби, Диляра Кязымова и Рамиль Набран, танцевальные коллективы "Nero" и "Mirvari". Более двух тысяч волонтеров яркими овациями приветствовали артистов.

Неделя волонтеров в Азербайджане проводится с 1 по 9 декабря с мероприятиями, охватывающими всю страну. Организован второй Форум солидарности волонтеров Азербайджана, проводятся кампании "Наши шехиды", "Наша Родина", "Волонтерство не знает границ", экологическая акция "Наша природа", социальная работа для нуждающихся в особом уходе людей.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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