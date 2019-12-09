В России обстреляли автомобиль популярных рэперов HammAli & Navai

БАКУ /Trend Life/ - Липецкие полицейские проверяют заявление об обстреле автомобиля, в котором находились популярные российские рэперы азербайджанского происхождения, участники дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

По факту описанного инцидента проводится проверка, происшествие зафиксировано в РОВД Становлянского района, но произошло оно в Липецком районе.

Участки дуэта Hammali & Navai 8 декабря после сорванного концерта в Липецке возвращались в Москву на автомобиле марки "Мерседес", машину стала преследовать "Лада Приора", которая в последствии "подрезала" "Мерседес" и препятствовала его движению. Рэперы рассказали, что по их машине велась стрельба, вероятнее всего из травматического оружия. По данным рэперов, это произошло в сотне километров от Липецка – в Становлянском районе.

Отметим, что 8 декабря дуэт "Hammali & Navai" выступал в липецком культурно-развлекательном центре "Мегаполис", концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из "Мегаполиса" эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

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