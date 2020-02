Работа азербайджанца привлекла внимание всемирно известной певицы Дуа Липы

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная британская певица, автор песен и модель Дуа Липа поделилась на своей официальной странице в Instagram работой азербайджанского художника-иллюстратора Кянана Шейхзаманлы, сообщает Trend Life.

Изначально Кянан Шейхзаманлы разместил на своей странице в Instagram портрет певицы, созданный под впечатлением от просмотра ее клипа "Physical". Шейхзаманлы также попросил своих подписчиков отметить в комментариях под постом официальную страницу звезды. В итоге пост привлек внимание всемирно известной певицы, которая в свою очередь поделилась рисунком в Instagram Stories, показав работу азербайджанского художника своим многочисленным подписчикам по всему миру.

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там свой первый сингл. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fader был снят документальный фильм о певице, See in Blue. В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях "Лучший новый исполнитель" и "Лучшая танцевальная запись" за сингл "Electricity".

(Автор: Джани Бабаева )