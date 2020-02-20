С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известная российская певица Алсу стала новой героиней видеопроекта "Осторожно, Собчак!". В интервью ведущей проекта Ксении Собчак Алсу рассказала о своем детстве, семье, участии дочери Микеллы в вокальном телепрокте "Голос. Дети" и многом другом, сообщает Trend Life.

Также в разговоре Алсу и Ксения Собчак затронули знакомство певицы с супругом - бизнесменом, бакинцем Яном Абрамовым. В интервью певица призналась, что когда Ян Абрамов делал ей предложение руки и сердца, то поставил одно условие – она должна была слушать ту же музыку, что и он.

"Он слушает очень много фольклорной музыки, причем абсолютно разных народов, конечно, это в первую очередь азербайджанская музыка, потому что он вырос в Баку", - рассказала Алсу, подчеркнув, что приняла условия возлюбленного, и с тех пор на протяжении уже 15 лет слушает фольклорную музыку.

Напомним, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов создали семью в 2006 году, у них две дочери и сын.

"Есть исполнители, которых я полюбила, и у меня в планах сделать кавер-версии их песен. Например, я с большим уважением отношусь к азербайджанской певице Бриллиант Дадашевой", - подчеркнула в беседе Алсу.

Российская певица также рассказала, что научилась исполнять азербайджанские танцы, и она получает комплименты, о том что у нее это получается хорошо и естественно. Алсу даже попыталась научить танцевать Ксению Собчак, показав некоторые движения руками.

Отметим, что Алсу, частая гостья на родине супруга, принимала участие в концертных вечерах, в Баку были сняты клипы исполнительницы - "Пыль большой дороги", "Нет тебя дороже", "Останься", "Любовь". В 2013 году она отмечала здесь свой юбилей.

Алсу Ралифовна Абрамова (девичья фамилия - Сафина; родилась 27 июня 1983 года, Бугульма) - народная артистка Республики Татарстан, Артист ЮНЕСКО во имя мира (2011), обладательница множества музыкальных премий, победительница фестивалей, представитель России на конкурсе "Евровидение-2000" (2 место), была ведущей канала "Россия", снималась в фильмах "Ловушка для призраков" (Великобритания) и "Тайны дворцовых переворотов" (Россия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)