Мири Юсиф запустил челлендж: поклонникам певца придется петь (ВИДЕО)

Звёздный мир 20 февраля 2020 20:45 (UTC+04:00)
Мири Юсиф запустил челлендж: поклонникам певца придется петь (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец Мир Юсиф Мирбабаев, более известный как Мири Юсиф, выпустил караоке-альбом с двадцатью хитами, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Альбом, созданный при поддержке компании SS-production, называется – "20 Böyük hit" ("20 больших хитов"). Начиная с 20 февраля, ежедневно, в течение двадцати дней на YouTube-канале народного артиста будет появляться по одному караоке-варианту его песни.

Караоке-альбом поможет поклонникам Мири Юсифа принять участие в челлендже, который певец запустил на своей странице месяц назад. Согласно условиям челленджа, каждый желающий может исполнить и записать на видео любимую песню из репертуара певца, а затем опубликовать ее под хэштегом #mycrystalhall. Самые интересные и креативные видеоролики будут продемонстрированы на предстоящем концерте артиста, посвященном 10-летию творческой карьеры Мири Юсифа. Напомним, что концерт состоится 24 мая в Baku Crystal Hall.

Отметим, что несколько недель назад Мири Юсиф презентовал два новых клипа – "Ruh əkizləri" ("Духовные близнецы") и видеопроект на совместную пеню с народной артисткой Азербайджана Ройей Айхан "Sevgilim" ("Возлюбленный (-ая)"). Также 2 февраля в День молодежи Азербайджана певец устроил первый в азербайджанском шоу-бизнесе необычный концерт – "Квартирник".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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