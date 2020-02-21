Айгюн Кязымова представила совместную работу со стилистом Аллы Пугачевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила вниманию слушателей сольную версию композиции "Джалма", которую ранее она исполняла в дуэте с народным артистом России Филиппом Киркоровым, сообщает Trend Life.

Видеоклип на сольную версию песни был снят в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер. Над видеопроектом работал клипмейкер, один из самых востребованных и ярких стилистов российского шоу-бизнеса Алишер, который давно и успешно сотрудничает с Аллой Пугачевой.

Напомним, что впервые Кязымова и Киркоров спели дуэтом песню "Джалма" более 13 лет назад на концерте азербайджанской дивы в Кремлевском дворце в Москве, посвященном ее 35-летию. Новая версия песни прозвучала на международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2019", где и проходили съемки видеоклипа народных артистов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)