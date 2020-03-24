Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО)

Звёздный мир 24 марта 2020 11:22 (UTC+04:00)
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова – звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко на своей странице в Instagram вновь продемонстрировала свое кулинарное мастерство, сообщает Trend Life.

Звезда мировой оперы поделилась с подписчиками рецептом приготовления блюда азербайджанской кухни – плова сябзи- говурма, который готовят с несколькими видами зелени.

На своей странице в Instagram оперная дива разместила видеоролики, в которых демонстрирует процесс приготовления блюда.

Отметим, что Нетребко не первый раз демонстрирует кулинарные навыки в приготовлении блюд азербайджанской кухни. Также, ранее в одной из телепередач в эфире Первого канала (Россия) мама Юсифа Эйвазова Шафига Мамедова отметила, что Анна Нетребко прекрасно готовит и, приезжая в Баку, звезда мировой оперы интересовалась национальной азербайджанской кухней и специями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Image
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Image
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Image
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Image
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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