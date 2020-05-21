Sivva&Delee на 6-м этаже. Ремейк про Заура и Тахмину? (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор и певица Севиндж Агасиева, которая выступает под псевдонимом Sivva, сняла новый клип под названием “6-cı mərtəbə” (6-й этаж), сообщил Trend Life продюсер Руслан Зейнал.

Интересно, что автором слов стал режиссер Джавид Оруджлу, под псевдонимом Delee, сыгравший заодно одного из героев клипа. Композитор и режиссер, которые работали со звездами эстрады, решили создать нечто Свое. По названию и сюжету клип напоминает произведение Анара Рзаева "Шестой этаж пятиэтажного дома", по которому был снят культовый фильм Расима Оджагова "Тахмина" – в народе называют "Тахмина и Заур"

Напомним, что по сюжету произведения, Заур, профессорский сын, влюбляется в Тахмину, женщину потрясающей красоты, но несколько старше его. Постепенно разгорается настоящий роман. Через некоторое время Заур начинается сомневаться в Тахмине - сплетни о связях с великим множеством мужчин, постоянные отлучки, телефонные звонки незнакомцев… Но любовь к Тахмине заставляет его порвать с семьей, не принявшей связи с этой женщиной. Они начинают жить вместе, однако со временем ревность одолевает Заура, и происходит разрыв. Заур женится на другой девушке, а Тахмина тяжело переживает разрыв и начинает пить. Тахмина умирает от цирроза печени… Заур жалеет о потерянной любви, но Тахмину уже не вернуть. А через много лет Заур, пожилой уже человек, видит словно призрак Тахмины, такой, какой она была тогда, во времена их любви. Он бежит за ней, видит, как та заходит в лифт, над которым высвечивается этаж - шестой. Заур дожидается, пока лифт приедет за ним, хочет нажать цифру шесть, но не может: дом пятиэтажный. Роман заканчивается словами: "Вот если бы люди поняли, что в пятиэтажном доме может быть и шестой этаж, наверное, они на многое посмотрели бы по-другому..."



(Автор: Вугар Иманов)