Эмин Агаларов объявил о переносе фестиваля "ЖАРА"

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, на своей странице в Instagram написал о переносе проекта на следующий год, сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку на 2021 год, с 28 июля по 1 августа. Концертная программа и приглашённые артисты останутся прежними. Более того, мы добавим множество приятных сюрпризов и неожиданных имён! Вы не пропустите выступления любимых исполнителей, а, напротив, получите ещё больше хитов со сцены "ЖАРЫ"! Мы используем это время по максимуму и прокачаем наш фестиваль до нового уровня! Все билеты, приобретённые в этом году, будут действительны в следующем! Никаких дополнительных оплат не потребуется, даже в случае повышения стоимости в 2021 году. К тому же, в 2021 году на территории Sea Breeze будут достроены все запланированные объекты: апартаменты, виллы, отель, бассейны и зоны отдыха, чтобы вы смогли в полном объёме насладиться фестивалем и с комфортом пребывать на живописном побережье Каспийского моря! Мы подготовим для вас самую незабываемую ЖАРУ! Спасибо, что всегда с нами!"

Напомним, что фестиваль "ЖАРА" в 2020 году должен был пройти с 29 июля по 2 августа. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)