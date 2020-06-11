В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО)

Звёздный мир 11 июня 2020 14:37 (UTC+04:00)
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Согласно нынешнему постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов будет запрещено покидать места своего проживания и нахождения, за исключением передвижения сотрудников структур, деятельность которых разрешена, а также граждан для участия в церемонии похорон близких родственников.

Одним из важных отличий жесткого карантинного режима текущей недели от предыдущей связано с тем, что будут созданы условия для выгула собак. При этом выгуливать их в парках и на бульваре будет запрещено. Граждане смогут делать это только около места своего проживания, и в течение короткого отрезка времени. Полиция будет контролировать соблюдение требований ужесточенного карантинного режима.

Эта новшество вызвало большой интерес в соцсетях и порадовало любителей собак, которые отметили гуманизм по отношению к друзьям человека.

Среди азербайджанских знаменитостей немало тех, кто любит и держит в доме собак. Среди них народные артисты Флора Керимова, Бриллиант Дадашова, Айгюн Кязымова, Мурад Дадашов, Самед Самедов, заслуженные артисты Эльза Сеидджахан и Алмаз Алескерли, поэтесса и композитор Захра Бадалбейли, художница Милена Набиева, певцы Ильгар Саиль, Чингиз Мустафаев, Нура Сури, Диляра Кязымова, Замиг Гусейнов, Надир Гафарзаде, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, стилист Анар Агакишиев и другие.

Но на сегодняшний день собаки стали не просто лучшими друзьями знаменитостей, но и хорошим аксессуаром. Теперь собака, как друг человека, имеет право на модный наряд, стильную укладку шерсти и золотые украшения, она становится даже лицом и имиджем звезды. Число азербайджанских звезд шоу-бизнеса, имеющих четвероногих друзей, растет с каждым днем. Кто-то их заводит, потому что действительно любит животных, а кто-то, чтобы не отстать от моды.

(Автор: Вугар Иманов)

В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Image
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Таджикистан планирует собрать более 420 тысяч тонн хлопка в 2020 году
Таджикистан планирует собрать более 420 тысяч тонн хлопка в 2020 году
Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном
Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном
Туркменистан и ВТО рассмотрели методы борьбы с COVID-19
Туркменистан и ВТО рассмотрели методы борьбы с COVID-19
Loading Bars
Лента новостей
В дни жесткого карантина в Азербайджане ограничивается деятельность ряда центров "Службы ASAN" Общество 14:58
В этом году в Азербайджане к дошкольной подготовке привлечены свыше 100 тыс. детей Общество 14:55
Производство промышленной продукции в Азербайджане возросло Бизнес 14:52
Еврокомиссия настоятельно призывает все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня Европа 14:52
Туркменистан и Египет обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере Туркменистан 14:45
В Азербайджане в выходные воздух прогреется до 42 градусов Общество 14:42
Милли Меджлис впервые провел онлайн-встречу с международными парламентариями (ФОТО) Политика 14:38
В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО) Звёздный мир 14:37
Ровшан Ахмедли добровольно вышел из состава т.н. "Нацсовета" Политика 14:32
Руководили азербайджанской диаспоры в России предложили создать виртуальные общества (ФОТО) Общество 14:31
В январе-мае Россия значительно сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 14:28
Электрички по Абшеронской кольцевой ж/д временно работать не будут Общество 14:26
Флориан Зенгстшмид: Азербайджан обладает уникальным потенциалом для развития агротуризма Общество 14:20
Мевлют Чавушоглу: США и Греция не имеют права указывать Турции, как использовать Айя-Софию Турция 14:06
Завтра в Азербайджане до 40 градусов тепла Общество 14:03
Туркменистан планирует нарастить производственный потенциал Марыйского региона Туркменистан 13:58
Названы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Ризе Турция 13:54
В Азербайджане завершились сегодняшние выпускные экзамены (ФОТО) Общество 13:51
В спецклассах для одаренных детей в Азербайджане учатся порядка 4 тыс учеников Общество 13:42
Стрельба произошла в школе в Словакии Европа 13:36
Госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн США 13:30
В Азербайджане упрощается доступ к финансовым услугам в сельской местности Экономика 13:30
В Азербайджане в 4 районах «оранжевой» зоны установлены полицейские посты Общество 13:27
Tesla назвали самой дорогой автомобильной компанией в мире США 13:27
В период карантинного режима продолжается выдача автокредитов НБКО City Finance Бизнес 13:25
Lufthansa ведет переговоры с профсоюзами из-за планов сократить 26 тысяч человек Европа 13:24
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов ИКТ 13:18
Увеличились сборы по обязательным видам страхования в Азербайджане Экономика 13:10
VISA и Центробанк Азербайджана начали кампанию по повышению числа бесконтактных платежей Финансы 13:07
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане достигает $41 млн Финансы 13:06
Бакинская акварель российской художницы: C вашими земляками наш север стал ярче - интервью (ФОТО) Интервью 13:04
Джейхун Мамедов: Безответственность некоторых граждан способствует серьезному росту инфицированных Политика 13:03
Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн США 13:03
Индия сняла ограничения на экспорт используемого для лечения COVID-19 гидроксихлорохина Другие страны 13:00
Оператор почтовой связи Туркменистана расширяет спектр услуг Туркменистан 12:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» в Хатаинском районе Баку (ФОТО) Политика 12:56
В Казахстане будут отслеживать транзитные перевозки Казахстан 12:52
Бакинский госуниверситет присоединился к проекту Smart student Сard Финансы 12:51
Устроившего стрельбу в мечети Осло приговорили к 21 году тюрьмы Европа 12:39
WTL разрабатывает в Туркменистане ряд проектов для промышленной отрасли Энергетика 12:32
В Туркменистане проверяется возможность выращивания российских сортов пшеницы Туркменистан 12:29
В Ташкенте строится 41-этажный бизнес-комплекс Узбекистан 12:23
Расширение автотрассы Баку-Сумгайыт завершится на следующей неделе Общество 12:21
Азербайджан в целях преодоления последствий пандемии экономно расходует средства госбюджета Финансы 12:17
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Бинагадинском районе Политика 12:07
С начала 2020 г. через порты Турции перевезено свыше 470 тыс автомобилей Турция 12:06
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс. Россия 12:05
МИД Китая заявил, что КНР заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с РФ Другие страны 12:04
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House Общество 12:00
Азербайджанский поэт госпитализирован с коронавирусом: Буду молиться... Социум 11:59
В Азербайджане 1800 бакалавров выбрали специальности для обучения в магистратуре Общество 11:55
В Баку будет ограничено автодвижение от «20 января» до Масазырского круга Общество 11:40
Azerpoçt начал сотрудничество c МФК по цифровизации финансовых услуг Финансы 11:38
НБКО Азербайджана о предоставлении льготных периодов для погашения задолженностей Финансы 11:28
Минэнерго Турции запретило Ak Group Hizmet участвовать в тендерах TPAO Турция 11:17
Бахтияр Алиев: Для полной победы над коронавирусом необходимо строго следовать правилам карантина и носить маски Политика 11:10
В Армении за сутки выявили 566 случаев заражения COVID-19 Армения 11:08
Baku City Circuit о Гран При Азербайджана Формулы-1 Общество 11:02
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:49
Настал конец света, или начинается новая жизнь…? Общество 10:48
Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление Политика 10:40
В Тбилиси выявили пять новых случаев заражения COVID-19 Грузия 10:39
БТА: В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров Общество 10:38
AZAL вернул на родину 217 соотечественников из Нью-Йорка (ФОТО) Общество 10:30
Узбекистан наладит производство дронов Узбекистан 10:28
Из Азербайджана на родину отправлены еще 25 граждан Казахстана Общество 10:25
Нефть дешевеет на 3% на опасениях за восстановление спроса Энергетика 10:15
По маршруту № 24 уже пущены автобусы BakuBus (ФОТО) Общество 10:09
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:02
Министерство энергетики Ирана и ЮНИСЕФ подписали соглашение о сотрудничестве Экономика 09:53
В Хашури построят 13-километровую четырехполосную объездную дорогу Грузия 09:50
В Узбекистане за ночь выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом Узбекистан 09:41
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам Финансы 09:36
Физулинский драмтеатр возобновил творческую деятельность Культура 09:33
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:32
В Казахстане инвестиции в жилищное строительство выросли за год на 18% Казахстан 09:32
В мае этого года в Турции в ДТП погибли более 100 человек Турция 09:09
В Азербайджане сегодня пройдет очередной тур выпускных экзаменов Общество 08:56
Завод Honda в США приостановил работу из-за хакерской атаки Бизнес 08:54
В Токио заявили, что проведение Олимпиады не зависит от выпуска вакцины от коронавируса Другие страны 08:39
Турция сократила экспорт ювелирных изделий Турция 08:38
Президент Бразилии воссоздал Минсвязи, назначив его главой зятя телемагната Другие страны 08:22
Строительство трассы поездов на магнитной подушке в Японии оказалось под угрозой Строительство 08:05
Equinor и SOCAR обсуждают график разработки нового месторождения «Карабах» Энергетика 08:00
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн США 07:49
Amazon на год запретит полицейским в США применять ее приложение для распознавания лиц США 07:42
Поставщик Tesla создал батарею, которая прослужит 16 лет Транспорт 07:25
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра Россия 07:11
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2 Другие страны 07:06
В США скопилось рекордно много нефти Энергетика 06:52
Беднейшие страны мира оказались на грани краха Экономика 06:34
На северо-западе Пакистана произошел взрыв Другие страны 06:15
Еще 34 пассажирских поезда запустили в Казахстане Казахстан 05:58
Иран намерен передать черные ящики сбитого украинского Boeing в Париж Иран 05:40
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 05:24
Около 190 тыс. канадцев должны вернуть выплаченные им из-за пандемии пособия Другие страны 05:17
Япония может ограничить число въезжающих в страну бизнесменов до 250 в день Транспорт 04:59
Китай запустил гражданский спутник Haiyang-1D для наблюдения за океанами Другие страны 04:43
Президент Колумбии заявил, что внутреннее авиасообщение начнет восстанавливаться в июле Другие страны 04:25
В США ассоциация гонок NASCAR запретит демонстрацию флага конфедератов на ее мероприятиях США 04:08
Все новости