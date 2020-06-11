В свете карантина! У кого из азербайджанских звезд есть собаки (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Согласно нынешнему постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов будет запрещено покидать места своего проживания и нахождения, за исключением передвижения сотрудников структур, деятельность которых разрешена, а также граждан для участия в церемонии похорон близких родственников.

Одним из важных отличий жесткого карантинного режима текущей недели от предыдущей связано с тем, что будут созданы условия для выгула собак. При этом выгуливать их в парках и на бульваре будет запрещено. Граждане смогут делать это только около места своего проживания, и в течение короткого отрезка времени. Полиция будет контролировать соблюдение требований ужесточенного карантинного режима.

Эта новшество вызвало большой интерес в соцсетях и порадовало любителей собак, которые отметили гуманизм по отношению к друзьям человека.

Среди азербайджанских знаменитостей немало тех, кто любит и держит в доме собак. Среди них народные артисты Флора Керимова, Бриллиант Дадашова, Айгюн Кязымова, Мурад Дадашов, Самед Самедов, заслуженные артисты Эльза Сеидджахан и Алмаз Алескерли, поэтесса и композитор Захра Бадалбейли, художница Милена Набиева, певцы Ильгар Саиль, Чингиз Мустафаев, Нура Сури, Диляра Кязымова, Замиг Гусейнов, Надир Гафарзаде, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, стилист Анар Агакишиев и другие.

Но на сегодняшний день собаки стали не просто лучшими друзьями знаменитостей, но и хорошим аксессуаром. Теперь собака, как друг человека, имеет право на модный наряд, стильную укладку шерсти и золотые украшения, она становится даже лицом и имиджем звезды. Число азербайджанских звезд шоу-бизнеса, имеющих четвероногих друзей, растет с каждым днем. Кто-то их заводит, потому что действительно любит животных, а кто-то, чтобы не отстать от моды.

(Автор: Вугар Иманов)