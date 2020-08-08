Азербайджанские звезды и их пушистые питомцы (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 8 августа - Международный день кошек, его инициатором стал в 2002 году Международный фонд Animal Welfare. В связи с этим Trend Life решил вспомнить отечественных звезд, которые неравнодушны к этим пушистым домашним питомцам.

Усния Магеррамова в приметы не верит. Для телеведущей черный кот - не повод для суеверий, а объект любования, заботы и источник позитивных эмоций.

Лорд – домашний питомиц дизайнера Гюльнары Халиловой. Брутальный пушистик любимец всей семьи. Дома Лорд чувствует себя вольготно и свободно, точно зная, что хозяева простят ему любую шалость.

Говорят, кошки чувствуют доброту на расстоянии. Вот исполнитель Фаиг Агаев всегда готов накормить дворовых котят.

Исполнительница Ляман Дадашева торжественно празднует день рождения питомца по имени Тучка. Вместо торта - паштет для кошек, любимое лакомство Тучки.

Гузи - домашний любимец певца Эльдара Гасымова настоящая звезда интернета, у него есть даже своя страница в Instagram.

То, что певица и композитор Эльза Сеидджахан любит животных - знают все ее поклонники. Кстати, артистка с удовольствием принимает участие в совместных фотосессиях с мурлыкающим котом.

(Автор: Джани Бабаева)