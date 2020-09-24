Фарфоровая свадьба Эльнары Халиловой и Ровшана Джахангирова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Эльнара Халилова представила в соцсетях новый клип на песню "Ruh Əkizi" (Души-близнецы) на слова Джавида Ахмедова и музыку Рашада Багирова, сообщает Trend Life. Режиссер работы – Бахруз Гурбанлы, продюсер - PRoMete. Съемки проведены в CinemaPlus. В клип вошли кадры со свадебной церемонии 20-летней давности.

Проект посвящен 20-летию семейной жизни Эльнары Халиловой и Ровшана Джахангирова. В семье певицы и тележурналиста растут четверо детей – дочь Бурла Хатун, сыновья Тугар Харун, Ондер Хаган и Эртогрул.

20 летний юбилей жизни в браке считается фарфоровой свадьбой. Естественно, что символом выступает фарфор, который является тонким, легким и изящным материалом. Еще одной характеристикой фарфора является его хрупкость. Поэтому и к двадцатилетнему браку стоит относиться серьезно, потому что если супруги не будут осторожны, он может разбиться.

Реальность душ-близнецов - это идеал любых отношений! Ведь души-близнецы обладают единством чувств, и не сомневаются в том, что они встретились не случайно. Между ними отсутствует соперничество, не возникает желания превзойти друг друга, ни возвыситься над другим, ни унизить другого. Разница заключается в следующем: сохранение хороших отношений между людьми способствует их гармоничному развитию и приводит в соответствие разные точки зрения. Что же касается отношений душ-близнецов, то в их основе заложено ощущение единства - единства взглядов, единства цели и единства понимания. Таков лейтмотив клипа и семейной жизни Эльнары и Ровшана.

(Автор: Вугар Иманов)