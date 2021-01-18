Участник из Азербайджана на Международном фестивале "ЖАРА KIDS" в digital-формате

БАКУ /Trend Life/ - Второго февраля 2021 года пройдет Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА KIDS" в digital-формате, сообщает Trend Life.

Digital-фестиваль "ЖАРА KIDS" соберет на одной сцене известных трендсеттеров, хитмейкеров и блогеров России.

Зрители увидят участников из России, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, США, Украины, Узбекистана и других стран.

Среди участников Digital-фестиваля популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли)

Jony родился в Баку, прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

(Автор: Джани Бабаева)