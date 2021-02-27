Азербайджанский певец поможет участникам российского шоу выиграть миллион

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) войдет в состав жюри популярного музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Премьера третьего сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" состоится 28 февраля. В этом сезоне в жюри войдут также Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия и другие звезды.

"Ну-ка, все вместе!" - музыкальное шоу талантов, участие в котором принимают представители различных профессий. В каждом выпуске программы соревнуются 10 исполнителей. Выступление конкурсантов оценивает народное жюри из 100 человек: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры, представители различных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют. Задача участников — исполнить музыкальную композицию так, чтобы судьям захотелось присоединиться к исполнению. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает. Конкурсант, который одержит победу в финальном испытании, получит кубок проекта и один миллион рублей.

Jony – исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Артист принимал участие в различных музыкальных проектах, среди которых фестиваль "ЖАРА" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)