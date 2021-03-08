Любовь на расстоянии Марьям Шабановой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Марьям Шабанова в преддверии выхода своего первого альбома "Любовь на расстоянии" представила фотоссесию. Об этом сообщила Trend Life сама исполнительница.

"Дорогие женщины, я поздравляю нас с Международным женским днём – 8 Марта! И от всего сердца желаю вам меньше поводов для нервов, и больше - для радости. Меньше ешьте, больше двигайтесь. Высыпайтесь, носите удобную обувь. Заботьтесь о здоровье. И не общайтесь с теми, кто относится к вам плохо. Будьте добры к себе! Поверьте, эти простые истины сделают вашу жизнь лучше", - обратилась к женщинам в этот праздничный день Марьям Шабанова.

В альбом войдут композиции "Любовь на расстоянии", "Письмо матери", "Сердце в оковах", "Миллионы людей" и другие. Фото - Нигяр Таирова.



(Автор: Вугар Иманов)