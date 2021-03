Названы лауреаты премии Grammy

В США состоялось вручение музыкальной премии Grammy, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС. Из-за пандемии 63-я церемония проходила в гибридном формате: основные события разворачивались на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), одновременно велись трансляции из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра Apollo в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).

"Песня года"

I can't breathe (H.E.R., Having Everything Revealed, настоящее имя - Габриэлла Уилсон)

"Альбом года"

Folklore (Тейлор Свифт)

"Запись года"

Everything I wanted (Билли Айлиш)

"Лучший новый исполнитель"

Меган Пити (Megan Thee Stallion)

"Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки"

Гарри Стайлс (Watermelon Sugar)

"Лучшее музыкальное видео"

Brown Skin Girl (Бейонсе с дочерью Блю Айви Картер)

"Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки"

Леди Гага и Ариана Гранде (Rain on Me)

"Лучшая песня в жанре R&B (Rhytm and Blues)"

Black Parade (Бейонсе)

"Лучшая рэп-песня"

Savage (дуэт Бейонсе и Megan Thee Stallion)