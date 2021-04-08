Самира Эфенди примет участие в Eurovision Spain Pre-Party

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) примет участие в ежегодном промоконцерте Eurovision Spain Pre-Party, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Eurovision Spain Pre-Party пройдет в онлайн-формате в субботу, 24 апреля. Ожидается, что участие в нем примут около 20 конкурсантов "Евровидения-2021".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса. Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней "Cleopatra". Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями. На "Евровидении-2021" Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)