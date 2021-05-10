Слов не хватит, чтобы рассказать о великолепии Баку и его жителях – полуфиналист шоу "Маска" Кирилл Туриченко

БАКУ /Trend Life/ - Украинский музыкант, певец и актёр, полуфиналист второго сезона шоу "Маска" на российском канале НТВ Кирилл Туриченко посетил столицу Азербайджана – город Баку, сообщает Trend.

"Баку – невероятно красивый город! Очень гостеприимный. Представьте Италию, Францию, Дубай и даже немного мою родную Одессу – и это все Баку. Удивительное чувство: когда мы сегодня гуляли, мы все время шли по красивейшим улицам, как только мы поворачивали – снова оказывались на красивой улице. Мы обошли Баку вдоль и поперёк, любуясь великолепием как небоскрёбов и современных зданий, так и старинных, но очень ухоженных построек. Ну и, конечно же, Каспийское море. Хоть оно и озеро "де-юре", но запах моря, масштабы и красота Каспия не оставят никого равнодушным.

В общем, слов не хватит, чтобы рассказать вам о великолепии Баку и его жителях. Я рад, что мне повезло быть здесь. Просто приезжайте и сами почувствуйте его всем сердцем!", – написал артист на своей странице в Instagram.

Отметим, что Кирилл Туриченко – полуфиналист второго сезона шоу "Маска" на российском канале НТВ (прим. – выступал в маске Носорога). На шоу Туриченко подружился с другим участником проекта – народным артистом Азербайджана, всемирно известным оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)