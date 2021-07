Известный манекенщик из США женился на сотруднице МВД Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из бакинских ресторанов состоялась свадьба известного азербайджанского манекенщика Рустама Джабраилова, который создал семью с Айсель, сотрудницей МВД Азербайджана, сообщает Trend Life.

35-летний Рустам Джабраилов – победитель "Best model of Azerbaijan 2006" и международного конкурса "Best Model of the World 2007" в Турции. По профессии учитель географии, выпускник Бакинского государственного университета. С 2012 года живёт и работает в Нью-Йорке, выпускник Kingsborough Community College, был лицом известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных компаниях в США и Европе. Также работал в Италии и Турции. Является моделью Red Model Management New York City. На протяжении последних лет снимался в фильмах Азербайджана, среди которых "Дон Марлеоне" и "Хосров и Ширин", в клипах народной артистки Бриллиант Дадашовой и певицы Розы Зергерли, входил в состав жюри конкурсов моделей и красоты, и т.д.. СМИ окрестили его "самым красивым азербайджанцем".

Фото и видео со свадьбы распространены в соцсетях.

(Автор: Вугар Иманов)