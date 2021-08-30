Джон Траволта встретился со всемирно известными азербайджанскими артистами

БАКУ /Trend Life/ - Выступление народных артистов Азербайджана, оперных певцов Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в Будапеште посетил всемирно известный американский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Джон Траволта, сообщает Trend Life.

На сцене Дворца искусств в Будапеште состоялся показ оперы Джакомо Пуччини "Тоска" с участием оперной дивы, народной артистки России Анны Нетребко, народных артистов Азербайджана Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова. Среди гостей мероприятия был известный актер Джон Траволта.

После спектакля Траволта прошел за кулисы и выразил звездам оперы свое восхищение их талантом.

"Вы не поверите, ребята - нам аплодировал сегодня сам Джон Траволта", - написал на своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)