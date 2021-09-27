Том Круз снова свободен
Отношения Тома Круза и Хейли Этвелл закончены. Их роман развивался очень бурно во время съемок седьмой части «Миссия: невыполнима». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание The Sun.
Поклонники не могли не заметить отношения актеров по поведению пары на мероприятиях. Например, Том и Хейли вместе посетили Уимблдонский турнир по теннису.
По данным издания, в какой-то момент звезды решили остаться друзьями. Причины разрыва не раскрываются, но источник газеты уверен, что дело в насыщенном рабочем графике Тома Круза.
Оба остались работать над проектом.
Ранее Николь Кидман прокомментировала развод с Томом Крузом. Сейчас она считает себя виновной в том, что СМИ сделали из их с Крузом личной жизни скандал.
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