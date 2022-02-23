Азербайджанец включен в список самых завидных женихов России

БАКУ /Trend Life/ - Российская версия британского журнала о моде и светской жизни Tatler включила азербайджанского актера, выпускника Московского театрального института имени Бориса Щукина Анара Халилова в список самых завидных женихов в 2022 году, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт издания.

В рейтинг Tatler "Самые завидные женихи и невесты 2022" вошли перспективные юноши и девушки на выданье.

Редакция журнала отмечает, что Анар Халилов - звезда сериала "Этерна" слишком хорошо знает о собственной привлекательности. Он и сам отговаривает желающих, говорит, ему нужны не отношения, а хочет стать большой звездой.

Напомним, что Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата İçəri Şəhər. Широкой российской зрительской аудитории Анар Халилов стал известен благодаря сериалу "Этерна: Часть первая", где он воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана.

(Автор: Джани Бабаева)