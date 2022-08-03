Фаик Агаев представил летний хит на мировых цифровых платформах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лето – это постоянное ожидание счастья, время отдыха и путешествий. Все кажется таким приятным, легким, восхитительным, что хочется радоваться с близкими тебе людьми, делиться прекрасным настроением, обращать внимание на цветущие поляны и берег моря, с удивлением смотреть на яркие солнечные лучи, безоблачное ясное небо, видеть покрытую зеленым ковром землю.

Это стало лейтмотивом композиции солиста Азербайджанского государственного телевидения и радио, народного артиста Фаика Агаева Öyrəşdim, сообщает Trend Life.

Летний хит Öyrəşdim ("Я привык") - на мировых цифровых платформах Apple Music, Spotify, VKMusic, Yandex Music и т.д., а также на YouTube. Автор композиции – RZZA, аранжировка - Эмин Карим, видео - Narmin FA.