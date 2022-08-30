"Проклятый город" азербайджанского участника "Евровидения" (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник Международного песенного конкурса "Евровидение-2022" от Азербайджана Надир Рустамли после долгого творческого перерыва представил новую композицию "Lənətli şəhər" ("Проклятый город"), сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Автором как слов, так и музыки песни является Надир Рустамли, соавторами выступили Кенан Ибрали (слова) и ALTERWESS (музыка).

В новой композиции Надира Рустамли соединены несколько музыкальных жанров.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение-2022", который прошел в Турине (Италия), Надир Рустамли, набрав 106 баллов, занял 16-е место. Рустамли выступил с композицией Fade To Black, авторами которой являются Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард.