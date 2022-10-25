Анар Халилов стал участником российского реалити-шоу

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов стал одним из участников реалити-шоу "Наследники и самозванцы", которое выйдет эфир на российском телеканале "ТВ-3", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт канала.

"Наследники и самозванцы" - новое масштабное игровое реалити. 18 звезд российского шоу-бизнеса бросят вызов друг другу и собственным страхам. Проект перенесет зрителей в пространство роскошного замка и объединит в себе несколько всемирно популярных форматов.

"Это был мой первый опыт съёмок в реалити-шоу! Был ли я хорош, спросите вы? Однозначно! Это было действительно настоящим испытанием! Впрочем, скоро вы все сами увидите", - написал у себя на странице в социальной сети Анар Халилов.

Напомним, что Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "İçəri Şəhər". Широкой российской зрительской аудитории Анар Халилов стал известен благодаря сериалу "Этерна: Часть первая", где он воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана.