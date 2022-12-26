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"Bizimdir həyat" – дуэт Зульфии Ханбабаевой и Хайяма Нисанова (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 26 декабря 2022 22:46 (UTC +04:00)
"Bizimdir həyat" – дуэт Зульфии Ханбабаевой и Хайяма Нисанова (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярные исполнители - народная артистка Зульфия Ханбабаева и заслуженный артист Хайям Нисанов исполнили дуэтную композицию под названием "Bizimdir həyat" (Жизнь наша) и презентовали видеоклип на нее, сообщает Trend Life.

Автор музыки композиции – Исмаил Асадов, автор слов – Галиб. Композиция получилась лирической, очень трогательной. Сколько в ней чувств, эмоций, переживаний, артисты исполняют ее сердцем. Красивая музыка, проникновенные слова песни затрагивают душу слушателя.

Режиссером видеоклипа выступил Эмин Мурадов.

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