EMIN приступил к сотрудничеству с обладателем 16 "Грэмми" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) приступил к сотрудничеству с обладателем 16 наград музыкальной премии "Грэмми" Дэвидом Фостером. Об этом EMIN сообщил на своей странице в Instagram.

"Мечты сбываются! У нас большие музыкальные планы на 2023 год, я сейчас нахожусь в студии, где записываю новый международный альбом с продюсером, 16-кратным лауреатом премии "Грэмми" Дэвидом Фостером", - написал певец.

Дэвид Фостер - канадский певец и клавишник, больше известный в качестве одного из самых успешных продюсеров в истории популярной музыки. На его счету 16 наград премии "Грэмми", из них три — в номинации "лучший продюсер года".