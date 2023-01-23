Премьера клипа о горских евреях Азербайджана! Путешествие с Хайямом Нисановым по Красной Слободе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Свой первый альбом популярный азербайджанский певец, заслуженный артист республики, представитель горско-еврейской общины Хайям Нисанов выпустил, когда ему было всего 16 лет. В том же году состоялись его первые гастроли в Москве.

За плечами музыканта серьезный академический бэкграунд. Он учился в бакинской музыкальной школе, потом на джазово-эстрадном факультете Московской музыкальной школы им. Гнесиных. В его репертуаре преобладают песни о любви, но немало и посвященных горско-еврейскому народу. Хайям Нисанов родился в Баку, но корни его из поселка Красная Слобода. Связь с родиной предков Хайям Нисанов никогда не терял, и в 2009 году исполнилась его давняя мечта: он выступил с сольным концертом в Олимпийском комплексе в Губе перед многотысячной аудиторией. Песни о своей Родине он поет во всех точках земного шара и с удовольствием рассказывает своим слушателям о том, кто такие джууро.

"В Красной Слободе мы живем на протяжении уже трехсот лет, - говорит Хайям. - Когда я все это объясняю, люди понимают, что горских евреев уважают и любят в Азербайджане, все мы живем как одна семья".

Наступивший год музыкант начал с того, что преподнес своим поклонникам подарок: клип на новую песню "Красная Слобода", сообщает Trend Life. Впервые композиция прозвучала в ноябре 2021 года на церемонии награждения премией Международного благотворительного Фонда СТМЭГИ им. С.И. Вайнштейна.

Эта песня - плод совместного творчества композитора Алекса Голда и дипломата и поэта Владимира Шкляра. Путевку в жизнь композиция получила благодаря меценату, президенту Международного благотворительного Фонда СТМЭГИ, уроженцу Красной Слободы Герману Захарьяеву. Именно он познакомил Нисанова со Шкляром. Творческий тандем сразу решил: клипу быть!

"В проекте мы хотели затронуть все наши традиции, обычаи, нашу историю. Также мы показали в этом клипе наших старейшин. Показали, как проводим шабат. Даже показали, как парень возвращается из армии, как его встречает мать", — рассказывает Хайям.

Музыкальный клип снят при поддержке Фонда СТМЭГИ, чья основная миссия - сохранять и развивать культуру горских евреев. Сотрудники Фонда делают это через благотворительные проекты, а Хайям Нисанов - посредством собственного творчества, являясь лицом и голосом своего народа. Премьера клипа состоялась на канале Хайяма Нисанова в YouTube.