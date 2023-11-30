День вечной молодости Гюнель Гурбановой – поиски эликсира (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 30 ноября отмечается День вечной молодости (Perpetual Youth Day) - время осуществления самых дерзких мечтаний и надежд. Поиски эликсира молодости, которые ведутся с незапамятных времен, являются попыткой не только остановить старение, но и желание повернуть время вспять - это мечта о сохранении в глазах и сердце огня, и, конечно же, чувства любви. Любви все возрасты покорны - это истина, не требующая доказательств. Но, тем не менее, это самое прекрасное чувство приходит чаще всего в молодости потому, что в это время человек ещё "не испорчен жизнью и не запачкан". Поэтому в молодости большинство людей любят и счастливы!

Это стало лейтмотивом нового клипа исполнительницы в различных жанрах музыкального искусства (блюз, фанк, соул, джаз и поп) Гюнель Гурбановой под названием Dünyamın içində (Внутри моего мира), сообщает Trend Life . Песня написана на слова Ляман Аббаслы и музыку Исмаила Асадова, режиссер – Delee.

Кстати, праздник Дня вечной молодости появился в честь признания обществом вклада американского теле-и радиоведущего, продюсера и актера Дика Кларка (1929-2012) в развитие музыкальной культуры. Влияние телеведущего на молодежь было столь велико, что в его честь был учрежден Perpetual Youth Day, который ежегодно отмечается в день рождения Дика Кларка - 30 ноября. Ему принадлежит идея создания премии American Music Award, музыкального телешоу Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, а передача "Американская эстрада" является своеобразным рекордсменом, просуществовав более 30 лет - с 1956 по 1989 г. Ведущий открыл двери эстрады для афроамериканцев, нарушив существовавшие в обществе табу и расовую дискриминацию. Благодаря Дику Кларку широкой публике стали известны имена Тины Тернер, Майкла Джексона, Стиви Уандера и других исполнителей.

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