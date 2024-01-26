История любви Нигяр Джамал и Фаика Агаева, или Безответная страсть... (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Влюблены по уши, но несчастны, потому что избранник или избранница не отвечают взаимностью? Неразделенная любовь разрывает сердце, мучает…Конечно, любовь - прекрасное чувство, которое вдохновляет людей на подвиги и свершения, но только при условии, что она взаимна. Безответная страсть сопровождается душевными страданиями, тоской, депрессией или даже озлобленностью. Последнее даже толкает людей на необдуманные и нелогичные поступки. Так, герой романа "Собор Парижской Богоматери" Клод Фролло, не добившись любви Эсмеральды, обвинил ее в убийстве и колдовстве. К теме неразделенной любви часто обращаются писатели и художники...

К этой теме обратилась и победительница "Евровидения" Нигяр Джамал, представив в социальных сетях новый клип на песню "Peşmanam" (В расстроенных чувствах), сообщает Trend Life.

Интересно, что впервые в роли актера в клипе коллеги выступил народный артист Азербайджана Фаик Агаев. Лирическая композиция повествует о неразделенных чувствах, которые режиссер работы Наиль Наибоглу "перенес" из сегодняшнего дня в прошлое. И в отличие от истории в "Соборе Парижской Богоматери", этот финал без жертв…

Автор слов и музыки – Замиг Алиев (YAP10), аранжировка – Рафиг Новрузов (Rafichx), оператор – Чингиз Гуламалиев, монтажер – Этибар Гасанов.

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