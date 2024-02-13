"Sevgimiz dənizdir" от Нуры Сури – на кого похож герой нового клипа певицы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ко Дню всех влюблённых, который отмечается 14 февраля, популярная азербайджанская певица Нура Сури подготовила музыкальный подарок для поклонников, влюбленных в ее творчество, сообщает Trend Life.

Известная певица презентовала новый видеоклип на песню "Sevgimiz dənizdir". Автором слов и музыки песни является Сайбуй, режиссер видеоклипа – Хаял Салимов. В клипе снялся известный актер, артист Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Руфат Назар

Презентация видеоклипа прошла в CinemaPlus и собрала большое количество гостей, медиа-персон и представителей СМИ.

Как рассказала журналистам Нура Сури, съемки видеоклипа прошли в течение одного дня и длились 14 часов. "Все сложности, с которыми мы столкнулись в процессе работы, были связаны с низкой температурой в помещении, мы все очень замерзли", - отметила она.

На вопрос представителей СМИ, почему выбор главного героя клипа пал на актера Руфата Назара, Нура Сури отметила, что он похож на одного человека из ее прошлого.

"Мы подходим друг другу по возрасту. А еще Руфат Назар похож на моего первого супруга. Раньше, когда нас видели вместе, все говорили, что мы напоминаем голливудскую пару (улыбается). Ну а если говорить серьёзно, то у Руфата Назара образ мачо, этакого испанца. Такой герой и нужен был по сюжету. В клипе нет ничего лишнего, я люблю минимализм во всем, этого принципа придерживалась и этой работе. В клипе мы видим гармоничное единение визуальной картинки и песни", - добавила Сури.

Говоря о бюджете видеоклипа, певица не стала раскрывать точную сумму, лишь отметив, что было потрачено достаточно средств.

"Есть много хороших работ, выполненных с большим вкусом, но почему-то в тренд попадают иные проекты. Однако в последнее время зрители могут отличить хорошую работу от плохой. Считаю, если создаешь видеопроект, то его надо снимать на хорошую, профессиональную камеру, должен быть правильно выстроен свет", - сказала певица, назвав клип "Sevgimiz dənizdir" одной из своих самых успешных работ.

Актер Руфат Назар признался, что певица восхитила его своей стойкостью. "Нура ханум справилась со всеми сложностями на съёмочной площадке. Там действительно было очень холодно, но я не услышал от нее никакого недовольства. Над видеоклипом работала замечательная команда, которая незамедлительно решала все возникающие проблемы", - подчеркнул актер.

Режиссер Хаял Салимов выразил признательность всем, кто работал над проектом. "Изначально у нас должна была быть другая локация, но мы поменяли место съемок, и не ошиблись. Над видеоклипом работала большая команда, я благодарен всем ее членам", - сказал Хаял Салимов.

Далее вниманию участников был представлен видеоклип, после презентации гости обсудили проект, а Нура Сури поделилась творческими планами на будущее.

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