Самир Пириев выступит в Баку с соло-концертом

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 16 марта в 20:00 состоится сольный концерт популярного азербайджанского певца Самира Пириева, сообщает Trend Life.

В ходе программы Самир Пириев порадует публику хитами из своего репертуара, а также исполнит новые песни. Исполнитель обещает, что концерт пройдет в теплой и душевной обстановке. Музыкальная программа, на которой прозвучат любимые песни поклонников Самира Пириева, никого не оставит равнодушным.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/samir-piriyev/110878

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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