Пляжный драйв Тунзали Агаевой этим летом… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила в соцсетях новый клип Bu yay (Этим летом), сообщает Trend Life.

Лето - это прекрасное время года, когда мы можем насладиться солнцем и яркими красками природы, это время отпусков, путешествий и новых приключений.

Море, пляж и прекрасное настроение, и, конечно же, песни и танцы – что может быть прекраснее этого времени года. Все это в новом клипе шоу-звезды. Режиссер клипа – Азер Джафар, слова и музыка – Джамал Гурбанов и Сабина Мирза, аранжировка – Джамал Гурбанов.

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