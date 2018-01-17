В Азербайджане реализуется новая программа по пропаганде гуманистических ценностей среди молодежи

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане началась реализация новой программы "Пропаганда национально-религиозной терпимости, миролюбия и гуманистических ценностей среди молодёжи", сообщили Trend Life в пресс-службе организации ASAN Könüllüləri.

Программа будет реализована ASAN Könüllüləri совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодёжь в 2017-2021 годах".

Главная цель программы - просвещение молодежи в вопросах религиозной терпимости, национально-духовных ценностей, толерантности, а также информирование о существовании в нашей стране образцовых межрелигиозных отношений, толерантности, сформированных на протяжении веков на основе обычаев, взаимного уважения и сотрудничества.

В рамках программы, которая охватит Баку и регионы страны, будет проведена фотовыставка "Религиозная толерантность глазами фотографов", состоится показ фильма "Şəhadət", состоятся просветительские мероприятия.

"Благодаря дальновидной политике, заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева в нашей стране религиозные ценности, государственные и религиозные отношения достигли самого высокого уровня развития. Представители любой религии могут свободно осуществлять свои религиозные обряды, представители всех наций живут совместно в условиях уважения, взаимопонимания и мира и представлены в государственных структурах. Естественно, что существующая ситуация сложилась на основе исторических обычаев, является логическим результатом национальной политики. Успешно реализуемая госпрограмма "Азербайджанская молодёжь в 2017-2021 годах" и присутствие в ней статьи о пропаганде национально-религиозной терпимости, миролюбия и гуманистических ценностей среди молодежи доказали, что в Азербайджане государственная политика основана на таких принципах, как укрепление толерантности и диалога, соблюдение прав молодёжи и укрепление современных ценностей", - говорится в сообщении.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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