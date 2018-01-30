Книжный клуб в Баку (ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудники филиала №3 Централизованной библиотечной системы Сабаильского района Баку в рамках проекта "Məktəblinin kitab klubu" ("Книжный клуб школьников") провели в школах №203 и 162 мероприятия по пропаганде книг, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

Мероприятие направлено на пропаганду чтения среди детей, повышение интереса детей и молодежи к литературе, расширение их читательского кругозора.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки рассказали школьникам о таких книгах, как "По дорогам сказки", "Почему осенью листопад?" (Георгий Граубин), "О чем рассказал телескоп" (Павел Клушанцев), "Сто личностей в истории Азербайджана" и других.

Отметим, что проект "Məktəblinin kitab klubu" стартовал в апреле 2017 года, и по сегодняшний день мероприятия в его рамках были проведены во многих средних школах Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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