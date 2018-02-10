В "Эврике" проверили знания бакинских школьников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В лицее "Эврика" города Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.
В нем приняли участие учащиеся 7–8 классов более 15 частных учебных заведений города Баку.
Организаторами Олимпиады являются посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор лицея "Эврика" Офелия Мурадова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в библиотеку лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.
Очередной тур Олимпиады состоится в лицее "Дунья мактаби" города Сумгайыта.
(Автор: Джани Бабаева)
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