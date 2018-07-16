Путешествие в гранатовую столицу Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный Министерством культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в городе Гёйчай – административном центре Гёйчайского района, расположенного в Ширванской степи, на 219 км автотрассы Баку- Казах на пересечении 4 автомобильных дорог. На севере Гёйчай расположены горы Ахал-Махал, а на востоке город омывается рекой Гёйчай. Название в переводе с азербайджанского означает «синяя река». Гёйчай - гранатовая столица Азербайджана - каждую осень расцветает красками, прихорашивается и с нетерпением ждет гостей на традиционный Фестиваль граната. Гранат (на азербайджанском языке - нар) является уникальным плодом, а Азербайджан - единственная страна в мире, где произрастают все сорта граната. Яркий сочный плод давно и прочно стал символом и Азербайджана. О нем слагают стихи и песни, ему посвящают гимны. В Азербайджане гранат называют королём фруктов.

На этот раз гостям фестиваля "Из регионов в регионы" 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Отметим, что фестиваль охватывает 15 городов и регионов страны. Ранее "Bölgələrdən bölgələrə" был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Горадизе и Гузанлы. Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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