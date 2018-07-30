Впервые 13-летняя азербайджанка совершила прыжок с парашютом с высоты 4400 метров! (ВИДЕО, ФОТО)

30 июля 2018 20:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 13-летняя Сабина Мамедова стала первой в Азербайджане, кто в столь юном возрасте совершил прыжок с парашютом с высоты 4400 метров, сообщает Trend Life. Причем, первые 55 секунд, когда летела со скростью 220 км/ч, не раскрывала парашют. Смелая девочка! Потрясающе!

Это произошло во время третьего Международного спортивного парашютного фестиваля HANDIFLY-2018, проходящего в рамках проекта "Небо, открытое для всех".

Интересно, что Сабина является дочерью генерального секретаря Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Кямала Мамедова.

В июле 2012 года Кямал Мамедов стал первым азербайджанцем, инвалидом первой группы, который совершил прыжок с парашютом. Он сделал это с флагом Азербайджана в небе Беларуси, в аэроклубе Боровая под Минском. Затем он повторил это в небе Украины и России. В августе 2014 года стал первым инвалидом в Азербайджане, который совершил полет на параплане. В октябре 2015 года совершил еще один исторический прыжок, посвященный 20-летию НПКА. В Скайпарке AJ Hackett города Сочи он прыгнул с 69-метровой банджи в инвалидном кресле.

(Автор: Вугар Иманов)

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