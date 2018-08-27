100-летний азербайджанский ветеран стал первым Почётным гражданином Воронежа (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Общественная палата Воронежа рекомендовала депутатам Городской Думы выбрать первым Почётным гражданином города 2018 года азербайджанского ветерана Великой Отечественной войны Мамеда Мирзамамед оглы Джабраилова, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Общественная палата могла рекомендовать депутатам двух кандидатов. Однако второго Почётного гражданина этого года решили оставить на усмотрение городского парламента, ибо единогласное решение было только в отношении Мамеда Джабраилова.

Мамед Джабраилов – азербайджанец, уроженец Баку, 1 июня отметил свой 100-й день рождения. Он окружен детьми, внуками и правнуками, всеобщим уважением и почитанием. Весь Воронеж знает солдата из Баку, который освобождал город в 1943 году, а в 1948 - вернулся исполнить данное себе когда-то обещание: поднимать из руин спасенное от врага. Затем вернулся в Баку. Но битва за Воронеж, по словам Мамеда Джабраилова, для него стала главным и самым трудным сражением той войны. А город так запал в сердце бакинца, что в 1962 году он перебрался жить в Воронеж навсегда. Здесь он работал на железной дороге, занимался со школьниками. Интересно, несмотря на преклонный возраст, Мамед Джабраилов и по сей день активно участвует в общественной жизни Воронежа, особенно в мероприятиях военно-патриотической направленности. Он проводит уроки патриотического воспитания школьникам и курсантам института Воронежского института ФСИН России, учит молодежь побеждать. Он желанный гость в любой школе. Ведь рассказы живого свидетеля истории лучше любого учебника - и уж тем более лучше того, что рассказывают детям нынче в интернете и по телевизору.

А ведь есть, что рассказать о своей поистине удивительной судьбе. Он был призван в армию ещё до войны, в 1936 году. Служил на Черноморском флоте, на крейсере «Красный Кавказ». В то время на флоте служили 5 лет. Документы о демобилизации Мамед Джабраилов должен был получить в понедельник, 23 июня 1941 года. Но, как известно, в воскресенье, 22-го, началась Великая Отечественная война…Мамед Джабраилов прошёл с боями всю войну, был на легендарном параде 1941 года на Красной площади, участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в битве на Курской дуге, освободил пол-Европы – Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, дошёл до Берлина. Четырежды был ранен, дважды – контужен. Награждён тремя орденами и многими медалями.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.