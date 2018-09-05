Азербайджанские интеллектуалы бросают вызов

5 сентября 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане пройдет IX Кубок Вызова по игре «Что? Где? Когда?», организованный Клубом интеллектуальной молодежи «Хазар» при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

Отборочные туры в рамках Кубка будут организованы в Баку и регионах страны в течение сентября и октября. В отборочных турах, которые пройдут в Гяндже, Губе, Шеки, Тертере и Горанбое, ожидается активное участие молодежи регионов.

Целью проведения IX Кубка Вызова является организация эффективного досуга молодежи, обеспечение их интеллектуального развития и охват всей страны движением интеллектуальных игр. Команды, отличившиеся по результатам отборочных туров, пройдут в финал Кубка, который будет проведен в Баку в конце октября.

(Автор: Вугар Иманов)

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